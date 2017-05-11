В Николаеве возле банка "Пивденный" прогремел мощный взрыв - ФОТО

В здании, расположенном по проспекту Центральному в районе улицы вторая Слободская взорвалось неизвестное устройство. Тут расположен банк "Пивденный".

Как сообщают очевидцы, неизвестные подорвали входные двери в банк. Взрывная волна была настолько сильной, что в окнах квартир третьего и четвертого этажей, расположенных в доме рядом повыбивало окна, а куски двери банка разлетелись в радиусе двадцати метров.

На место происшествия прибыло пять экипажей сотрудников патрульной полиции Николаева и Государственной служба по чрезвычайным ситуациям.

Они устанавливают причину взрыва. По предварительным данным пострадавших в результате взрыва нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на улице Соломенская в жилом жоме прогремел взрыв. На место были направлены наряды патрульных, а также выехала оперативная группа управлений полиции, взрывотехники и врачи. На месте пострадавший рассказал, что он просто спал дома, и тут прогремел взрыв. Мужчине оказали помощь, но от госпитализации он отказался.