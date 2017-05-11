В Китае произошло мощного землетрясения в Китае, есть погибшие

Его магнитуда составила 5,5 балов. В результате стихийного бедствия погибли четыре человека.

Как сообщает Xinhua, очаг землетрясения залегал на глубине восьми километров. В настоящее время спасательные работы продолжаются.

Есть также много пострадавших. Скорая помощь всех увезла в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре филиппинский острова Минданао, в ночь на среду, 12 апреля, произошло землетрясение. Сейсмологи зафиксировали его магнитуду в 6,0 баллов.

Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, толчки, которые были замечены после пяти часов утра по местному времени, были достаточно глубокими и находились глубине десяти километров.