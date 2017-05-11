В Индии перевернулся автомобиль с пассажирами, погибли 11 человек - ФОТО, ВИДЕО

В салоне машины находилось около 30 человек. В результате аварии 11 пассажиров погибли на месте. Как сообщает Oneindia, еще 15 человек получили травмы.

На месте происшествия сейчас работает полиция. Пострадавших скорая помощь увезла в больницу. Главный министр штата Мадхья-Прадеш Шиврадж Сингх Чаухан выразил соболезнования в связи с трагедией и пообещал выделить денежные компенсации семьям погибших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате пыльной бури в районе Раджастхана Бхаратпур обрушился свадебный зал, 25 человек погибли. 28 человек получили ранения. Пострадавших доставили в местную больницу, несколько человек - в очень тяжелом состоянии.