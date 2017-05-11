09:38 11.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100165594:labazovych

В Днепре перевернулась "скорая" с беременной женщиной - ФОТО

В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на проспекте Дмитрия Яворницкого столкнулась машина скорой помощи и легковой автомобиль. В результате аварии есть четверо пострадавших, среди них - беременная женщина.

В Днепре перевернулась

Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

По словам водителя скорой помощи, он ехал по проспекту, как положено, с проблесковыми маячками и включенной сиреной. В это время по улице Сечевых Стрельцов вниз спускались автомобили.

"Свет горит, маячки, сирена. И тут Chevrolet уходит вправо, чтобы пропустить меня. Я начинаю проезжать, а сверху летит эта машина - Renault", отметил водитель "скорой".

В свою очередь водитель Renault Александр утверждает, что он ехал на зеленый, а сирена у "скорой" была выключена.

Таким образом от удара карета скорой помощи перевернулась и прочесала по асфальту метров 10.

В момент аварии внутри находилась беременная девушка и медперсонал. Всех пострадавших госпитализировали в больницу имени Мечникова.  Кроме того, сейчас девушку врачи пытаются уберечь от преждевременных родов.

Тем временем в автомобиле Renault в момент ДТП находился водитель с женой. К счастью, иикто из них не пострадал.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и патрульная полиция. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Скалат Тернопольской области произошла страшная авария, в результате которой пострадали пять человек.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив