В Днепре ночью сожгли офис Оппоблока - ФОТО

Пожар начался около половины четвертого утра. Двое неизвестных мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили в окно несколько бутылок с зажигательной смесью.

Как сообщил депутат городского совета от Оппоблока Сергей Суханов, офис расположен в жилом доме на проспекте Яворницкого. Сюда приехали две пожарные машины. От ночного поджога могли пострадать люди.

Особую тревогу вызывает, что эти действия организованы и прикрываются военизированными группами, которые контролируют городской голова Филатов, а финансируются он из городского бюджета, - заявил он, добавив, что накануне поджога, 9 мая в результате нападения радикалов на колонну Марша Победы пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов и около двадцати горожан, в том числе ветераны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил с занимаемых должностей руководство полиции города Днепр. Такое решение министр принял после предварительного рассмотрения инцидентов и провокаций в городе, которые произошло 9 мая.