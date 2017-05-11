17:00 11.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинский сапер погиб во время боевого задания

Пресс-центр штаба АТО сообщает, что во время боевого задания на неизвестном взрывном устройстве подорвались украинские саперы.

Украинский сапер погиб во время боевого задания

В сообщении говорится, что саперы группы разминирования одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении подорвались во время выполнения задания. Один военнослужащий погиб на месте, второй получил ранения и был госпитализирован.

Сообщается, что обстоятельства происшествия выясняются представителями Военной службы правопорядка.

Ранее УРА-Информ сообщал, что боевики уменьшили интенсивность обстрелов на Донбассе.


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