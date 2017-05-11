Украинский сапер погиб во время боевого задания

В сообщении говорится, что саперы группы разминирования одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении подорвались во время выполнения задания. Один военнослужащий погиб на месте, второй получил ранения и был госпитализирован.

Сообщается, что обстоятельства происшествия выясняются представителями Военной службы правопорядка.

Ранее УРА-Информ сообщал, что боевики уменьшили интенсивность обстрелов на Донбассе.