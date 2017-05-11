У берегов Антарктиды произошло землетрясение

Его магнитуда составила 6,8 баллов. Как сообщает Геологическую службу Соединенных Штатов Америки, эпицентр толчков находился в пределах 98 километрах от принадлежащего Великобритании острова Высокий.

Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. При этом Геологическую службу заверила, что опасности цунами после землетрясения нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в китайской автономном районе Синьцзян-Уйгурском в ночь на четверг, 11 мая, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,5 балов.

В результате стихийного бедствия погибли четыре человека.