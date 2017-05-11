08:54 11.05.2017 | Происшествия | Новости
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У берегов Антарктиды произошло землетрясение

В ночь на четверг, 11 марта, возле берегов Антарктиды близ острова Высокий произошло землетрясение.

У берегов Антарктиды произошло землетрясение

Его магнитуда составила 6,8 баллов. Как сообщает Геологическую службу Соединенных Штатов Америки, эпицентр толчков находился в пределах 98 километрах от принадлежащего Великобритании острова Высокий.

Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. При этом Геологическую службу заверила, что опасности цунами после землетрясения нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в китайской автономном районе Синьцзян-Уйгурском в ночь на четверг, 11 мая, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,5 балов.

В результате стихийного бедствия погибли четыре человека.


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