12:13 11.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине женщина бросила младенца в камере хранения

Новорожденного, которому примерно три-семь дней, на вокзале на Львовщине бросила 29-летняя женщина.

На Львовщине женщина бросила младенца в камере хранения

Так, девушка оставила ребенка в камере хранения в Радеховском районе – прямо в камере хранения на вокзале, который находится в городе Червоноград. Такую информацию сегодня распространили в отделе коммуникации полиции.

В Червоноградское отделение глава местного автовокзала поведал о том, что в сумке, которую положили в камеру хранения, обнаружен младенец примерно неделя от роду. Новорожденную, как оказалось, бросила там 29-летняя женщина.

Вскоре женщина вернулась за сумкой и объяснила, что ей надо было отойти по делам. Известно, что у нее есть еще двое детей.

Как сообщал УРА-Информ, на Николаевщине женщина бросила младенца в общежитии.


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