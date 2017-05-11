Количество погибших в землетрясении в Китае увеличилось до восьми человек

Об этом сообщает Associated Press.

Отметим, что утреннее землетрясение произошло в округе Таксорган, отдаленном горном районе, граничащем с Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном в китайском регионе Синьцзян.

В свою очередь по меньшей мере 180 зданий оказались разрушенными после землетрясения. Кроме того, большинство зданий в этом районе были сделаны из дерева, кирпичей или камней.

При этом население округа, в котором произошел инцидент, составляет около 33 тыс. человек.

На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в китайской автономном районе Синьцзян-Уйгурском в ночь на четверг, 11 мая, произошло мощное землетрясение.