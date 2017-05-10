В зоне АТО обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, первый схрон с боеприпасами оперативники нашли во дворе заброшенного здания в поселке Опытное Ясиноватского района Донецкой области. Здесь были спрятаны 18 выстрелов к гранатомету РПГ-7 и 21 заряд к станковому гранатомету СПГ-9.

При этом второй тайник обнаружен в лесном массиве вблизи села Сизое Станично-Луганского района Луганской области. Так, злоумышленники в цинковых коробках спрятали 880 винтовочных патронов калибра 7,62 мм.

Кстати, все найденные силовики передали в одно из подразделений Вооруженных сил Украины.

Также по даному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее служающие СБУ задержали группу торговцев, которые в нескольких областях Украины продавали вывезенное из района проведения антитеррористической операции оружие и боеприпасы.