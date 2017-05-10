В Вашингтоне рухнул туннель ядерного хранилища

Власти Соединенных Штатов Америки объявили тревогу в связи с инцидентом. Как сообщает BNO News, тоннель рухнул на территории комплекса, который сейчас выведен из эксплуатации.

Часть сотрудников комплекса пришлось эвакуировать. Остальным было приказано спрятаться в ближайшем укрытии.

При этом представители местных властей заверили, что угрозы утечки радиоактивных веществ нет, однако может произойти проседание грунта над тоннелем.

Других подробностей инцидента пока не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Вишневое Киевской области в среду, 19 апреля, произошел взрыв на нефтебазе. Взрыв произошел в момент заправки автоцистерны дизельным топливом. В результате инцидента пострадал заправщик, который находился сверху на цистерне.