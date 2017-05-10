В Нью-Йорке в реку вылилось 140 тысяч литров нефтепродуктов - ФОТО

Об этом сообщает The New York Post.

Таким образом, путь по Ист-Ривер будет сопровождаться задержками в результате нефтяного происшествия.

В свою очередь местные чиновники заблокировали дорогу для всех судов, пока идет процесс очистки берега и воды от нефти. При этом некоторые масла вылились в Ист-Ривер и Кон Эдисон.

По словам представителя ConEd Аллана Друри, его сотрудники работают в усиленном режиме по охране окружающей среды.

Согласно данным береговой охраны, в воду попали 37 тыс. галлонов (140 тыс. литров) нефтяных масел.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день в Украине происходит жесткий передел рынка нефтепродуктов.