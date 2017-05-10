13:23 10.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре женщина убила сожителя

В пресс-службе полиции Днепропетровской области сообщили, что за убийство задержана местная жительница.

В Днепре женщина убила сожителя

В сообщении говорится, что вызов в полицию м. Днепр поступил от врачей скорой помощи, которые зафиксировали смерть мужчины.

Сообщается, что на его теле было несколько ссадин и небольших порезов. Что свидетельствовало о насильственной смерти погибшего. Однако главной причиной стало проникающее огнестрельное ранение грудной клетки, повлекшее повреждение сердца.

По факту происшествия была задержана женщина. Ранее судимая сожительница убитого. В содеянном женщина призналась. Ей грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Кировоградщине супруги погибли в результате пожара.


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