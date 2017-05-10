В Австрии упал вертолет

В сообщении говорится, что в результате крушения вертолета два человека погибли.

Как отмечает агентство, вероятнее всего, что вертолет столкнулся с тросом канатной дороги. И загорелся при ударе.

Кроме того сообщается, что пожарные сразу выехали на место катастрофы, но спасти пассажиров не смогли.

На данный момент личности погибших не установлены. Известно только то, что на корпусе вертолета были немецкие бортовые номера.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Каире пассажир угрожал взорвать самолет во время полета.