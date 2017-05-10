Ушел из жизни известный музыкант Роберт Майлз - ВИДЕО
После долгой болезни в возрасте 47 лет скончался известный итальянский композитор и диджей Роберт Майлз.
Об этом сообщает портал Trance Hub.
Как отмечается, основатель стиля dream-house Роберт Майлз в 1990-е годы возглавлял хит-парады 12 стран. Кроме того, у диджея была собственная радиостанция Open Lab.
В свою очередь самая известная композиция Майлза - Children - была создана в 1994 году. Всего было продано 5 млн копий этой записи. Также она получила статус платиновой в Великобритании и Германии и золотой во многих других странах.
Стоить отметить, что коллеги Майлза выражают соболезнования в связи с его смертью.
"Спасибо за музыку", - заявил, например, диджей Пит Тонг. По словам диджея Шарама Тайби, Children навсегда останутся в лексиконе танцевальной музыки.
Напомним, как сообшал ранее "УРА-Информ", знаменитый экс-капитан и тренер "Ливерпуля" Ронни Моран на 83-году жизни скончался.