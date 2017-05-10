11:51 10.05.2017 | Происшествия | Новости
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Ушел из жизни известный музыкант Роберт Майлз - ВИДЕО

После долгой болезни в возрасте 47 лет скончался известный итальянский композитор и диджей Роберт Майлз. 

Ушел из жизни известный музыкант Роберт Майлз - ВИДЕО

Об этом сообщает портал Trance Hub.

Как отмечается, основатель стиля dream-house Роберт Майлз в 1990-е годы возглавлял хит-парады 12 стран. Кроме того, у диджея была собственная радиостанция Open Lab. 

В свою очередь самая известная композиция Майлза - Children - была создана в 1994 году. Всего было продано 5 млн копий этой записи. Также она получила статус платиновой в Великобритании и Германии и золотой во многих других странах. 

Стоить отметить, что коллеги Майлза выражают соболезнования в связи с его смертью. 

"Спасибо за музыку", - заявил, например, диджей Пит Тонг. По словам диджея Шарама Тайби, Children навсегда останутся в лексиконе танцевальной музыки.

Напомним, как сообшал ранее "УРА-Информ", знаменитый экс-капитан и тренер "Ливерпуля"  Ронни Моран на 83-году жизни скончался. 


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