Ушел из жизни известный музыкант Роберт Майлз - ВИДЕО

Об этом сообщает портал Trance Hub.

Как отмечается, основатель стиля dream-house Роберт Майлз в 1990-е годы возглавлял хит-парады 12 стран. Кроме того, у диджея была собственная радиостанция Open Lab.

В свою очередь самая известная композиция Майлза - Children - была создана в 1994 году. Всего было продано 5 млн копий этой записи. Также она получила статус платиновой в Великобритании и Германии и золотой во многих других странах.

Стоить отметить, что коллеги Майлза выражают соболезнования в связи с его смертью.

"Спасибо за музыку", - заявил, например, диджей Пит Тонг. По словам диджея Шарама Тайби, Children навсегда останутся в лексиконе танцевальной музыки.

Напомним, как сообшал ранее "УРА-Информ", знаменитый экс-капитан и тренер "Ливерпуля" Ронни Моран на 83-году жизни скончался.