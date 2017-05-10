Поезд "Hyundai" на Львощине насмерть сбил мужчину

Во Львовской области во вторник вечером, 9 мая, поезд сбил мужчину.
Пострадавший от полученных травм умер на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, авария произошла в поселке Буское около 23 часов.
Возле станции "Куткир" скоростной поезд "Hyundai" сообщением Киев-Львов, двигаясь в направлении Львова, смертельно травмировал неизвестного мужчину. Сейчас назначен ряд экспертиз и проводятся следственные действия.
Местная полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины, а также выясняет личность погибшего. Правоохранителим также сейчас решают вопрос об открытии уголовного дела.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 9 мая, в Киевской области автомобиль Honda вылетел в кювет. В результате аварии погиб водитель и двое пассажиров иномарки.