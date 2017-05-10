13:17 10.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Кировоградщине супруги погибли в результате пожара

Сегодня, десятого мая, по итогам серьезного возгорания в жилом доме, что на Кировоградщине, погибли супруги. 

На Кировоградщине супруги погибли в результате пожара

Эти сведения сегодня распространили в ГСЧС региона. Согласно данным – сегодня рано утром к спасателям поступила информация про возгорание в жилой квартире, которая находится в одноэтажном доме на улице Керамзавод, что в Светловодске.

В комнате квартиры загорелись некоторые домашние вещи. Пожар вскоре был устранен соседями – даже еще до приезда спасательных подразделений. На месте вскоре также обнаружены трупы погибших хозяев жилья - 1956 и 1960 г.р. Все обстоятельства их смерти устанавливают.

Как сообщал УРА-Информ, на о. Хортица ранее горел исторический комплекс.


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