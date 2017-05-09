11:44 09.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге на "АрселорМиттал" рухнуло перекрытие: есть погибший

В н.п. Кривой Рог на "АрселорМиттал" в момент обвала перекрытий пребывало четыре человека.

В Кривом Роге на

Так, в Кривом Роге на металлургическом комбинате под названием "АрселорМиттал" возник обвал перекрытия, и в результате погиб как минимум один человек. Эту информацию распространил пресс-центр ГСЧС.

Так, на предприятии, что на ул. Криворожстали, примерно в 17-ть часов вечера восьмого мая 2017-го года на"Арселормиттал " был обвал частей перекрытия здания из железобетона шихтового отделения. Перекрытия рухнули на площади в 500 квадратных метров – также сказано в сообщении. Позднее спасатели сумели извлечь тело погибшего из-под завалов. Всего на момент инцидента там было четверо граждан.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре в н.п. Чернигов рухнуло общежитие.


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