В Кривом Роге на "АрселорМиттал" рухнуло перекрытие: есть погибший

Так, в Кривом Роге на металлургическом комбинате под названием "АрселорМиттал" возник обвал перекрытия, и в результате погиб как минимум один человек. Эту информацию распространил пресс-центр ГСЧС.

Так, на предприятии, что на ул. Криворожстали, примерно в 17-ть часов вечера восьмого мая 2017-го года на"Арселормиттал " был обвал частей перекрытия здания из железобетона шихтового отделения. Перекрытия рухнули на площади в 500 квадратных метров – также сказано в сообщении. Позднее спасатели сумели извлечь тело погибшего из-под завалов. Всего на момент инцидента там было четверо граждан.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре в н.п. Чернигов рухнуло общежитие.