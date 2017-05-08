В Средиземном море утонули 80 мигрантов

Как сообщает итальянское информационное агентство ANSA, всего на борту находились 120 человек.

При этом 40 спасенных мигрантов доставлены в порт Поццалло на острове Сицилия.

Причиной катастрофы является то, что судно, которое отплыло от берегов Ливии, стало быстро набирать воду, и все, мигранты, которые были в нем, оказались в открытом море. В результате случившегося только треть из них дождались помощи.

Отметим, в спасательных операциях принимали участие как судна ведомства, так и боевые корабли итальянских военно-морских сил, Европейского агентства по охране внешних границ, а также неправительственных организаций.

В настоящее время прокуратура Рагузы начала расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", окол 3 тысяч мигрантов были спасены в Средиземном море, пытавшихся попасть в Европу. Так, для спасения людей было проведено более 20 отдельных спасательных операций.