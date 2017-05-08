08:59 08.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Китае в результате аварии на шахте погибли 18 человек - ФОТО

Местные власти сообщили, что в Китае в результате аварии на угольной шахте по меньшей мере погибли 18 человек.

В Китае в результате аварии на шахте погибли 18 человек - ФОТО

Об этом инциденте передает Xinhua.

Как отмечается, утечка ядовитого газа произошла в угольной шахте у города Хуанфэнцяо в провинции Сычуань на юге Китая. Так, во время инцидента под землей работали 55 горняков. 

В свою очередь спасателям удалось поднять на поверхность 37 из них. Кроме того, пострадавшие шахтеры в скором временем были госпитализированы.

На данный момент правоохранители задержали тех, кто несет ответственность за чрезвычайное происшествие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", около 200 учениц одной из школ в столице Индии Дели были отправлены в больницу после обнаружения утечки газа в находящемся рядом складе.


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