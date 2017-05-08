На острове Хортица горел исторический комплекс

Так, огонь возник внезапно на Хортице в историческом комплексе под названием Запорожская Сечь. Эти данные передала пресс-секретарь ГСЧС региона. По ее сведениям – огонь возник примерно в 15-ть часов дня – начал гореть курень выставочного центра. Однако благодаря работе бойцов ГСЧС огонь получилось быстро устранить.

Представители Исторического комплекса и подразделения ГСЧС вовремя начали работать и смогли предотвратить распространение на большие площади пожара. Сейчас все обстоятельства случая выясняют специалисты.

Как сообщал УРА-Информ, в столице восьмого мая горел хостел, что в центре города.