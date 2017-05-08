11:58 08.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Буковине пограничники со стрельбой задержали контрабандистов - ФОТО

Сотрудники Госпогранслужбы в рамках операции "Граница-2017" задержали двух контрабандистов сигарет с 12 ящиками табачных изделий.

На Буковине пограничники со стрельбой задержали контрабандистов - ФОТО

Об этом сообщает прес-служба Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что вчера вечером была пресечена попытка контрабанды табачных изделий на украинско-румынском участке государственной границы.

По словам пограничников, неизвестные лица с пекетами очень подозрительно начали себя вести. По этому поводу сотрудники строгого порядка решили провести более детальный осмотр незнакомцев. Однако, чтобы избежать ответственности правонарушители прибегли к бегству. 

В связи с этим правоохранителям пришлось осуществить предупредительные выстрелы вверх АКС-74. В результате оперативных действий, пограничниками были задержаны 2 граждан Украины и 12 ящиков табачных изделий.

В настоящее время задержанных и обнаруженные почти 6 тысяч пачек сигарет были доставлены в пограничное подразделение.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киевской области представители Службы безопасности Украины и Фискальной службы разоблачили  канал контрабанды психотропных веществ.


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