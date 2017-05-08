На Буковине пограничники со стрельбой задержали контрабандистов - ФОТО

Об этом сообщает прес-служба Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что вчера вечером была пресечена попытка контрабанды табачных изделий на украинско-румынском участке государственной границы.

По словам пограничников, неизвестные лица с пекетами очень подозрительно начали себя вести. По этому поводу сотрудники строгого порядка решили провести более детальный осмотр незнакомцев. Однако, чтобы избежать ответственности правонарушители прибегли к бегству.

В связи с этим правоохранителям пришлось осуществить предупредительные выстрелы вверх АКС-74. В результате оперативных действий, пограничниками были задержаны 2 граждан Украины и 12 ящиков табачных изделий.

В настоящее время задержанных и обнаруженные почти 6 тысяч пачек сигарет были доставлены в пограничное подразделение.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киевской области представители Службы безопасности Украины и Фискальной службы разоблачили канал контрабанды психотропных веществ.