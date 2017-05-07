23:26 07.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Возле Ровно горел мусорный полигон

Около населенного пункта Ровно в поселке Бармаки горела свалка с отходами.

Возле Ровно горел мусорный полигон

С целью устранения возгорания были ранее направлены сразу две пожарные машины. Ранее эти сведения распространил глава пресс-службы управления ГСЧС Ровенщины - Дмитрий Мельник. Согласно его данным – возгорание было не очень серьезное и ситуация была быстро взята под контроль.

Над устранением огня трудилась целая техника местных коммунальщиков. Спустя же пару часов  они должны были ликвидировать возгорание, помогла этому и дождливая погода – также подчеркнул Мельник, комментируя случившееся.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице возник пожар в одном из общежитий.


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