14:22 07.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП

В воскресенье, 7 мая, в городе Староконстантинов Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла.

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП

Об этом сообщили СК ГУНПУ в Хмельницкой области.

Как отмечается, водитель мотоцикла "Suzuki" во время дорожного движения не избрал безопасную дистанцию ​​и скорость и допустил столкновение с автомобилем "Peugeot Expert".

В результате аварии водитель мотоцикла, 1995 г. р., от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В свою очередь пассажир "Suzuki" 1993 г. р., умер в карете скорой помощи.

По факту открыто уголовное производство согласно чатины 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины за нарушение правил дорожного движения.

На данный момент ведется досудебное расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение последних 6 лет в Украине произошло более 170 тыс ДТП, в которых погибло около 126 тыс человек.


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