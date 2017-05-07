Исламисты готовят теракт в столице Франции - ФОТО

Об этом сообщает издание Daily News.

Как отмечается, один из разыскиваемых, 29-летний Забиулла Сарвар - выходец из Афганистана. В свою очередь двое других - 21-летний Биляль аль-Маркои и 29-летний Тарик Джадааун имеют бельгийское гражданство.

По словам правоохранителей, злоумышленники собираются попасть во Францию и совершить теракт под флагом террористической группировки "Исламское государство".

Также о розыске трех подозреваемых сообщает в своем микроблоге в Twitter французский журналист Жан Поль Не. В связи с этим власти Франции призывают общественность помочь им найти подозреваемых, а также сообщать в полицию о подозрительных лицах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на северо-востоке полиция Малайзии разоблачила оружейный склад террористической организации "Исламское государство".