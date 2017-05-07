Исламисты готовят теракт в столице Франции - ФОТО

Французские полицейские перешли на усиленный режим работы для задержание трех преступников террористической группировки "Исламское государство". В часности, полиция ищет двух граждан Бельгии и одного гражданина Афганистана, которые планируют осуществить теракт в Париже.
Об этом сообщает издание Daily News.
Как отмечается, один из разыскиваемых, 29-летний Забиулла Сарвар - выходец из Афганистана. В свою очередь двое других - 21-летний Биляль аль-Маркои и 29-летний Тарик Джадааун имеют бельгийское гражданство.
По словам правоохранителей, злоумышленники собираются попасть во Францию и совершить теракт под флагом террористической группировки "Исламское государство".
Также о розыске трех подозреваемых сообщает в своем микроблоге в Twitter французский журналист Жан Поль Не. В связи с этим власти Франции призывают общественность помочь им найти подозреваемых, а также сообщать в полицию о подозрительных лицах.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на северо-востоке полиция Малайзии разоблачила оружейный склад террористической организации "Исламское государство".