11:50 07.05.2017 | Происшествия | Новости
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Исламисты готовят теракт в столице Франции - ФОТО

Французские полицейские перешли на усиленный режим работы для задержание трех преступников террористической группировки "Исламское государство". В часности, полиция ищет двух граждан Бельгии и одного гражданина Афганистана, которые планируют осуществить теракт в Париже. 

Исламисты готовят теракт в столице Франции - ФОТО

Об этом сообщает издание Daily News.

Как отмечается, один из разыскиваемых, 29-летний Забиулла Сарвар - выходец из Афганистана. В свою очередь двое других - 21-летний Биляль аль-Маркои и 29-летний Тарик Джадааун имеют бельгийское гражданство.

По словам правоохранителей, злоумышленники собираются попасть во Францию и совершить теракт под флагом террористической группировки "Исламское государство".

Также о розыске трех подозреваемых сообщает в своем микроблоге в Twitter французский журналист Жан Поль Не. В связи с этим власти Франции призывают общественность помочь им найти подозреваемых, а также сообщать в полицию о подозрительных лицах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на северо-востоке полиция Малайзии разоблачила оружейный склад террористической организации "Исламское государство".


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