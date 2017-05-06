09:50 06.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В усиленном режиме сейчас работает 7 тыс. спасателей и 2 тыс. техники, - ГСЧС

С сегодняшнего дня, шестого мая и до утра 10 мая 2017 года, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы. 
 

В усиленном режиме сейчас работает 7 тыс. спасателей и 2 тыс. техники, - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, на страже пожарной безопасности находится около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч пожарно-спасательной техники ГСЧС.

При этом спецотряди дежурят в местах проведения массовых мероприятий по всей территории Украины.

В свою очередь, председатель ГСЧС Николай Чечеткин проинформировал участников штаба о готовности спасателей к реагированию на чрезвычайные ситуации в период праздников.

"Я обращаюсь ко всем руководителям на местах также контролировать обстановку в регионах и в случае осложнения ситуации немедленно реагировать", - отметил Чечеткин.

Также накануне праздничных мероприятий специалисты ГСЧС провели профилактическую работу с гражданами об элементарных правилах безопасности, чтобы избежать неприятностей во время отдыха.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 будет введено три режима работы полицейских: усиленный, пиковый и чрезвычайный.


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