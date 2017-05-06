14:52 06.05.2017 | Происшествия | Новости
100165371:labazovych

В результате утечки газа в Дели госпитализировали 200 школьниц - ВИДЕО

Около 200 учениц одной из школ в столице Индии Дели были отправлены в больницу после обнаружения утечки газа в находящемся рядом складе.

В результате утечки газа в Дели госпитализировали 200 школьниц - ВИДЕО

Об этом сообщает Hindustan Times.

Как отмечается, ученицы школы Рани Джанси стали жаловаться на тошноту и раздражение в глазах. В результате все студенты и учителя были эвакуированы из учебного заведения.

По словам правоохранителей, утечка газа могла произойти из хлорметила пиридина, который используется при изготовлении пестицидов и инсектицидов.

В настоящее время состояние школьниц удовлетворительное. 

Тажже сообщается, что утечка газа является довольно частой причиной отравлений в Индии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Краматорском произошел взрыв на газопроводе. В результате инцидента несколько сотен жителей поселков Сергеевка и Андреевка остались без газоснабжения и электричества. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив