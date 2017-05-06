В результате утечки газа в Дели госпитализировали 200 школьниц - ВИДЕО

Об этом сообщает Hindustan Times.

Как отмечается, ученицы школы Рани Джанси стали жаловаться на тошноту и раздражение в глазах. В результате все студенты и учителя были эвакуированы из учебного заведения.

По словам правоохранителей, утечка газа могла произойти из хлорметила пиридина, который используется при изготовлении пестицидов и инсектицидов.

В настоящее время состояние школьниц удовлетворительное.

Тажже сообщается, что утечка газа является довольно частой причиной отравлений в Индии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Краматорском произошел взрыв на газопроводе. В результате инцидента несколько сотен жителей поселков Сергеевка и Андреевка остались без газоснабжения и электричества.