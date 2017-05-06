В результате утечки газа в Дели госпитализировали 200 школьниц - ВИДЕО
Около 200 учениц одной из школ в столице Индии Дели были отправлены в больницу после обнаружения утечки газа в находящемся рядом складе.
Об этом сообщает Hindustan Times.
Как отмечается, ученицы школы Рани Джанси стали жаловаться на тошноту и раздражение в глазах. В результате все студенты и учителя были эвакуированы из учебного заведения.
По словам правоохранителей, утечка газа могла произойти из хлорметила пиридина, который используется при изготовлении пестицидов и инсектицидов.
В настоящее время состояние школьниц удовлетворительное.
Тажже сообщается, что утечка газа является довольно частой причиной отравлений в Индии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Краматорском произошел взрыв на газопроводе. В результате инцидента несколько сотен жителей поселков Сергеевка и Андреевка остались без газоснабжения и электричества.
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