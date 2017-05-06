13:22 06.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ ликвидировала канал контрабанды наркотиков в Киевской области - ФОТО

В Киевской области представители Службы безопасности Украины и Фискальной службы разоблачила канал контрабанды психотропных веществ.

СБУ ликвидировала канал контрабанды наркотиков в Киевской области - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Как отмечается, подозреваемые заказывали за рубежом оптовые партии наркотиков, которые переправлялись в Украину почтой.

По данным СБУ, потом психотропы продавали в Киеве и области с помощью специальных "закладок". В свою очередь деньги за наркотики покупатели перечисляли распространителям на карточные счета одного из банков.



Таким образом, оперативники задержали наркоторговцев в Белой Церкви во время получения очередной партии товара - 200 таблеток "экстази".

В ходе обысков сотрудники строгого порядка конфисковали у задержанных еще около 2 кг контрабандно ввезенных наркотиков, электронные весы и платежные карты.

Сейчас по даному факту открыто уголовное производство. Кроме того, задержанным грозит лишение свободы на срок 8-12 лет с конфискацией наркотиков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", служащие СБУ вместе с полицией пересекли две нарколаборатории по изготовлению ацетилированного опия.


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