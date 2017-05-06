12:20 06.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбасс прибыл грузовик Красного креста с гуманитарной помощью

Международный комитет Красного Креста отправил грузовик с гуманитарной помощью на неподконтрольную территорию Донбасс.

На Донбасс прибыл грузовик Красного креста с гуманитарной помощью

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Таким образом, общий вес гуманитарного груза составил 8,6 тонн.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории проследовал один грузовой автомобиль от Миссии Международного комитета Красного Креста", - сообщили украинские пограничники.

При этом грузовик везет продукты питания, медицинские препараты и строительные материалы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  с начала нынешнего года по итогам ведения активных боевых действий на Донбассе 16-ть тамошних жителей умерли.


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