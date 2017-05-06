На Донбасс прибыл грузовик Красного креста с гуманитарной помощью

Международный комитет Красного Креста отправил грузовик с гуманитарной помощью на неподконтрольную территорию Донбасс.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Таким образом, общий вес гуманитарного груза составил 8,6 тонн.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории проследовал один грузовой автомобиль от Миссии Международного комитета Красного Креста", - сообщили украинские пограничники.
При этом грузовик везет продукты питания, медицинские препараты и строительные материалы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала нынешнего года по итогам ведения активных боевых действий на Донбассе 16-ть тамошних жителей умерли.