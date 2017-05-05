В центре Москвы загорелось здание - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Как отмечается, площадь пожара составляет около 500 кв. м. Кроме того, из ближайших домов эвакуируют людей во избежание несчастных случаев. При этом дым от пожара виден на большом расстоянии в центре Москвы.

"Движение по Лубянскому проезду ограничено. Водителям рекомендуется заранее выбирать маршруты объезда", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Данных о пострадавших пока не поступала.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киевской области произошел пожар в детском саду. Так, спасатели вместе с сотрудниками детского сада эвакуировали из задымленного здания 98 воспитанников.