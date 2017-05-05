09:56 05.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Москвы загорелось здание - ФОТО

В пятницу утром, пятого мая 2017 года, на Лубянском проезде в центре Москвы загорелось выселенное здание. При этом пожару присвоили повышенный номер сложности.

В центре Москвы загорелось здание - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Как отмечается, площадь пожара составляет около 500 кв. м. Кроме того, из ближайших домов эвакуируют людей во избежание несчастных случаев. При этом дым от пожара виден на большом расстоянии в центре Москвы.

"Движение по Лубянскому проезду ограничено. Водителям рекомендуется заранее выбирать маршруты объезда", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Данных о пострадавших пока не поступала.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киевской области произошел пожар в детском саду. Так, спасатели вместе с сотрудниками детского сада эвакуировали из задымленного здания 98 воспитанников.


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