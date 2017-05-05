12:50 05.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ запретила участнице Comedy Woman въезд в Украину на пять лет

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российской телеведущей, участницы "Comedy Woman" Екатерине Варнаве.

СБУ запретила участнице Comedy Woman въезд в Украину на пять лет

Такие сведения передает пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, комедиантке украинские правоохранители запретили въезд в Украину на пять лет.

"СБУ в марте этого года было принято решение о запрете въезда в Украину указанной в запросе персоны сроком на 5 лет в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины", - говорится в сообщении в спецслужбе.

Кстати,  в 2016 году участницы Comedy Woman исполняли песню о президенте России во время концерта в Крыму. Кроме того, артистки уже 30 марта 2017 года выступили в Киеве. Варнава также была ведущей на украинском телеканале.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине запретили еще один российский канал, а именно  Multimania TV.


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