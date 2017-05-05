Киберполиция задержала мошенников, которые работали под руководством заключенного

В сообщении говорится, что злоумышленники по схеме "ваш родственник в полиции" выманивали у граждан деньги, которые потерпевшие должны были пересылать на банковские карточки.

Полицией установлено, что организатор группировки в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии Луганской области. В его обязанности входила координация всей деятельности группы. Звонки потерпевшим также осуществлялись из колонии.

Отмечается, что все исполнители преступной группировки задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее УРА-Информ сообщал о задержании начальника полиции Шостки. У него обнаружены флаг России и золотые монеты.