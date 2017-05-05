13:50 05.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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ГСЧС предупреждает о заморозках в некоторых областях Украины

Украинские синоптики предупреждают о заморозках на почве в некоторых областях Украины в ночь на шестое мая. 

ГСЧС предупреждает о заморозках в некоторых областях Украины

Соответствующие сведения передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, ночью в Сумской и Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градусов. 

Кроме того, на большей части Украины ожидаются ливневые дожди, а местами грозы со шквальным ветром. В день открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2017", седьмого мая, в западных областях Украины существует очень высокая вероятность дождей.

При этом на западе Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура днем от +17 до +24.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в  ГСЧС предупредили о сильных дождях на востоке Украины. 


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