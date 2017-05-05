ГСЧС предупреждает о заморозках в некоторых областях Украины

Соответствующие сведения передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, ночью в Сумской и Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градусов.

Кроме того, на большей части Украины ожидаются ливневые дожди, а местами грозы со шквальным ветром. В день открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2017", седьмого мая, в западных областях Украины существует очень высокая вероятность дождей.

При этом на западе Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура днем от +17 до +24.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в ГСЧС предупредили о сильных дождях на востоке Украины.