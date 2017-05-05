Боевики обстреляли больницу в зоне АТО

В сообщении говорится, что в Красногоровке боевики обстреляли район городской больницы, в результате чего местная жительница получила осколочное ранение. Сейчас она госпитализирована.

Кроме того, повреждение получило здание местной больницы, разбиты несколько окон. Также поврежден нежилой частный дом на ул.Грушевского.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 10 украинских силовиков получили ранения в зоне АТО.