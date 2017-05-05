15:00 05.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100165327:nastia

Боевики обстреляли больницу в зоне АТО

Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что в результате очередного обстрела российских боевиков пострадала женщина.

Боевики обстреляли больницу в зоне АТО

В сообщении говорится, что в Красногоровке боевики обстреляли район городской больницы, в результате чего местная жительница получила осколочное ранение. Сейчас она госпитализирована.

Кроме того, повреждение получило здание местной больницы, разбиты несколько окон. Также поврежден нежилой частный дом на ул.Грушевского.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 10 украинских силовиков получили ранения в зоне АТО.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив