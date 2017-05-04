В Малайзии обнаружен оружейный склад ИГИЛ - ФОТО

Об этом сообщает The Star со ссылкой на источник.

По словам правоохранительних органов, экстремисты наращивали арсенал в течение года с целью подготовки к совершению терактов. В связи с этим сотрудникам строгого порядка удалось арестовать шесть человек по подозрению в терроризме.

Так, на складе были обнаружены пять полуавтоматических пистолетов, пистолет-пулемет и карабин Colt M4.

В свою очередь генеральный инспектор полиции, Тан Шри Халид Абу Бакар подтвердил арест двух человек, в возрасте 26 и 41, во время рейда в Келантане. По его словам, злоумышленники причастны к контрабанде оружия из южной части Таиланда для подготовки к террористической деятельности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", впервые "Исламское государство" опубликовало обращение к Соединенным штатам Америки в котором указано, что госудраство еще не долго протянет. При этом террористы назвали президента Дональда Трампа идиотом, который стоит у штурвала тонущей Америки.