18:03 04.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Башкирии упал вертолет, есть жертвы

ТАСС передает, что в Башкирии (Россия) разбился вертолет, который осуществлял мониторинг лесопожарной ситуации.

В Башкирии упал вертолет, есть жертвы

В сообщении говорится, что по предварительным данным, в результате аварии погибли три человека.

Однако издание отметило, что пока не имеет официального подтверждения данной информации.

Также сообщается, что вертолет мог потерпеть аварию после того, как экипаж принял решение продолжать полет, несмотря на сложные погодные условия.

Для поиска вертолета задействовано более 70 спасателей.

Ранее УРА-Информ сообщал, что


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