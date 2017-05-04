14:50 04.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о сильных дождях и ветре 4-5 мая в Украине

Украиские синоптики предупреждают о сильных дождях и ветре в западных регионах Украины в ближайшие два дня. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики предупреждают о сильных дождях и ветре 4-5 мая в Украине

Как отмечается, наибольшие осадки ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях.

"До конца суток четвертого мая в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, в течение пятого мая в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой областях грозы, местами град и шквалы , 15-20 м / с; в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской областях сильные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) предупреждает о пожарной опасности практически по всей территории Украины.


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