Синоптики предупреждают о сильных дождях и ветре 4-5 мая в Украине

Как отмечается, наибольшие осадки ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях.

"До конца суток четвертого мая в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, в течение пятого мая в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой областях грозы, местами град и шквалы , 15-20 м / с; в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской областях сильные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) предупреждает о пожарной опасности практически по всей территории Украины.