10:58 04.05.2017 | Происшествия | Новости
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Пекин накрыла песчаная буря, жителей города просят не выходить из дома - ФОТО

Значительная часть северного Китая, в том числе и столица страны Пекин, находится под мощной пыльной бурей со смогом. В результате непогоды страдает все китайское население.

Пекин накрыла песчаная буря, жителей города просят не выходить из дома - ФОТО

Об этом сообщает сообщает ВВС Украина.

Как отмечается, пылевая буря переместилась на север Китая из Монголии и китайского Автономного района Внутренняя Монголия. В связи с этим официальные показатели качества воздуха значительно превышают определенные Всемирной организацией здравоохранения нормы.

Кроме того, руководство страны объявило синий уровень опасности. При этом школах и детских садах приостановлены занятия. Также власти рекомендуют жителям как можно реже выходить на улицу, а детям и пожилым людям вообще не покидать дома.

По прогнозам, пылевая буря в Пекине продлится до вечера четверга. Вместе с тем видимость в течение дня будет низкой.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", на Днепропетровщине внеплановые каникулы из-за холода. Ожидаются заморозки дождь со снегом.


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