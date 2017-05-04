Пекин накрыла песчаная буря, жителей города просят не выходить из дома - ФОТО

Об этом сообщает сообщает ВВС Украина.

Как отмечается, пылевая буря переместилась на север Китая из Монголии и китайского Автономного района Внутренняя Монголия. В связи с этим официальные показатели качества воздуха значительно превышают определенные Всемирной организацией здравоохранения нормы.

Кроме того, руководство страны объявило синий уровень опасности. При этом школах и детских садах приостановлены занятия. Также власти рекомендуют жителям как можно реже выходить на улицу, а детям и пожилым людям вообще не покидать дома.

По прогнозам, пылевая буря в Пекине продлится до вечера четверга. Вместе с тем видимость в течение дня будет низкой.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", на Днепропетровщине внеплановые каникулы из-за холода. Ожидаются заморозки дождь со снегом.