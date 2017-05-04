Мужчина выпрыгнул из окна одной из харьковских больниц

В пресс-службе полиции Харьковской области сообщении, что вчера пациент одной из харьковских больниц выбросился из окна.
В сообщении говорится, что информация о происшествии поступила в Немышлянский отдел полиции 3 мая около 6:30. Сообщалось, что у здания одной из больниц было обнаружено тело мужчины.
Вскоре было установлено, что 74-летний мужчина, который находился на лечении решил покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 7-го этажа.
На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются. В ЕРДР внесены данные по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.
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