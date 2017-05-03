09:35 03.05.2017 | Происшествия | Новости
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Возле посольства США в Кабуле прогремел взрыв, есть погибшие - ФОТО, ВИДЕО

В столице Афганистана, городе Кабуле прогремел мощный взрыв возле посольства США. Так, в результате инцидента погибли восемь мирных жителей.

Возле посольства США в Кабуле прогремел взрыв, есть погибшие - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Афганистана, передает TOLO News.

Как отмечается, взрыв произошел возле площади Абдул Хак в районе Макроян, густонаселенном и основном жилом районе города. Таким образом, восемь человек погибли, еще минимум 22 получили ранения.

Такжем известно, что в помещении американского посольства расположен офис миссии НАТО. При этом очевидцы сообщают, что смертником был пожилой человек, которых сидел возле дороги. Тем не менее официального подтверждения пока нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после сброса американской бомбы GBU-43 на Афганистан, на месте удара погибли 36 боевиков террористической группировки "Исламского государства".


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