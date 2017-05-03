В Венесуэле столкнулись два автобуса, есть погибшие - ФОТО

В Венесуэле произошло столкновение двух автобусов, в результате аварии погибли по меньшей мере 13 человек. При этом еще 37 человек получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сведения сообщает издание El-Nacional.
Так, дорожно-транспортное происшествия произошло в штате Ансоатеги в 40 км от границы штата Боливан.
Согласно словам губернатора Боливана, автобусы направлялись в город Пуэрто-Ордас. Перед столкновением один из автобусов остановился, а другой водитель не заметил маневра и соответственно врезался в него.
Кроме того, в обоих автобусах ехали учителя и рабочие из Венесуэльской корпорации Гуаяны.
Отметим, что все пострадавшие были направлены в больницы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Константиновка Донецкой области произошла авария. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал военнослужащий Вооруженных Сил Украины.