В Одесской области изъяли более 2 тыс. л контрафактного алкоголя - ФОТО

Об этом сообщили в Управлении защиты экономики в Одесской области.

В связи с этим сотрудники строгого порядка изъяли более 2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости подготовленной для фасовки и 250 единиц готовой продукции.

По слоовам правоохранителей, подготовленная продукция фасовалась злоумышленниками в нестандартную упаковку, а именно в картонные боксы емкостью два и три литра - так называемые "bag in box".

Кроме того, сбыт контрофакта осуществлялся через сеть интернет.

В настоящее время данные внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.229, ст.227 УК Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мариуполе изъяты 2700 бутылок с нелегальным алкоголем.