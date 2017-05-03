10:58 03.05.2017 | Происшествия | Новости
100165200:labazovych

В Китае обрушился железнодорожный тоннель, много погибших раненых - ФОТО

В китайской провинции Гуйчжоу обрушился железнодорожный тоннель, в результате 12 человек пострадали, еще 12 оказались заблокированы в тоннеле. 

В Китае обрушился железнодорожный тоннель, много погибших раненых - ФОТО

Как сообщает агентство China News Service, ЧП произошло во время проведения работ по строительству тоннеля для скоростной железной дороги.

Кроме того, спасательные работы продолжались со вчерашнего в общей сложности 14 часов, однако долгое время к заблокированным не было доступа. При этом тоннель был заполнен газом. 

Тем временем спасатели подтвердили факт гибели 12 человек. В настоящее время остальные пострадавшие находятся в больнице, угрозы их жизням нет. 

Отметим, что в спасательной операции участвовали более 2000 сотрудников спецотряда и медицинских работников. В свою очередь она закончилась в 4:45 утра в среду, третьего мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Афганистана, городе Кабуле прогремел мощный взрыв возле посольства США. Так, в результате инцидента погибли восемь мирных жителей. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив