В Китае обрушился железнодорожный тоннель, много погибших раненых - ФОТО

Как сообщает агентство China News Service, ЧП произошло во время проведения работ по строительству тоннеля для скоростной железной дороги.

Кроме того, спасательные работы продолжались со вчерашнего в общей сложности 14 часов, однако долгое время к заблокированным не было доступа. При этом тоннель был заполнен газом.

Тем временем спасатели подтвердили факт гибели 12 человек. В настоящее время остальные пострадавшие находятся в больнице, угрозы их жизням нет.

Отметим, что в спасательной операции участвовали более 2000 сотрудников спецотряда и медицинских работников. В свою очередь она закончилась в 4:45 утра в среду, третьего мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Афганистана, городе Кабуле прогремел мощный взрыв возле посольства США. Так, в результате инцидента погибли восемь мирных жителей.