В Донецкой области спасатели достали из водоема автомобиль с телами двух человек - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Службу спасения поступило сообщение о том, что необходимо привлечение водолазной группы для извлечения автомобиля из водоема.

В связи с этим водолазы группы водолазно-спасательных работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области погрузились на глубину и закрепили трос за автомобиль.

Таким образом, спустя несколько минут спасатели вытащили транспортное средство на берег.

При этом в автомобиле были обнаружены тела погибших мужчины и женщины. В скором времени погибших передали правоохранительным органам.

Отметим, что для проведения работ привлекалось пять человек личного состава ГСЧС и одна единица техники.