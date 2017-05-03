12:50 03.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области спасатели достали из водоема автомобиль с телами двух человек - ФОТО

В Донецкой области в селе Вишневатое Никольского района спасатели вытащили из реки автомобиль, в машине были обнаружены тела двух погибших человек. 

В Донецкой области спасатели достали из водоема автомобиль с телами двух человек - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Службу спасения поступило сообщение о том, что необходимо привлечение водолазной группы для извлечения автомобиля из водоема.

В связи с этим водолазы группы водолазно-спасательных работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области погрузились на глубину и закрепили трос за автомобиль.

Таким образом, спустя несколько минут спасатели вытащили транспортное средство на берег.

При этом в автомобиле были обнаружены тела погибших мужчины и женщины. В скором времени погибших передали правоохранительным органам.

Отметим, что для проведения работ привлекалось пять человек личного состава ГСЧС и одна единица техники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинских Источник">водоемах 100 человек погибли с начала года, среди них восьмеро – это дети


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