В Донецкой области спасатели достали из водоема автомобиль с телами двух человек - ФОТО
В Донецкой области в селе Вишневатое Никольского района спасатели вытащили из реки автомобиль, в машине были обнаружены тела двух погибших человек.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Службу спасения поступило сообщение о том, что необходимо привлечение водолазной группы для извлечения автомобиля из водоема.
В связи с этим водолазы группы водолазно-спасательных работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области погрузились на глубину и закрепили трос за автомобиль.
Таким образом, спустя несколько минут спасатели вытащили транспортное средство на берег.
При этом в автомобиле были обнаружены тела погибших мужчины и женщины. В скором времени погибших передали правоохранительным органам.
Отметим, что для проведения работ привлекалось пять человек личного состава ГСЧС и одна единица техники.
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