14:40 03.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине ребенка раздавила бетонная плита

На Ровенщине погиб молодой мальчик.

На Ровенщине ребенка раздавила бетонная плита

Так, трагедия случилась недавно в селе Городец, что во Владимирецком районе. На 13-летнего мальчика внезапно рухнула бетонная плита. Инцидент имел место на приусадебном участе. Эти сведения распространил сегодня отдел коммуникации полицейского управления региона страны.

Приехавшие по вызову врачи констатировали смерть подростка. Оказалось, что в час трагедии жители села захотели убрать на участке постамент. Когда копали, плита из бетона как раз и рухнула на парня. По факту страшной гибели ребенка открыто производство.

Как сообщал УРА-Информ, на Ровенщине с собой решила покончить 66-летняя пенсионерка.


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