13:25 03.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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ГСЧС предупреждает о пожарной опасности на территории Украины 4-7 мая

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) предупреждает о пожарной опасности практически по всей территории Украины. 
 

ГСЧС предупреждает о пожарной опасности на территории Украины 4-7 мая

Так, в Украине, кроме западной части, а также Винницкой и Житомирской областей четвертого и седьмого мая ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. 

В часности, в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность. 

В связи с этим спасатели призывают граждан не провоцировать пожары в экосистемах, лесных массивах и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе. При этом в течение пожароопасного периода запрещается разводить костры в лесах и лесопосадках, а аткже заезжать на транспортных средствах на территорию лесного фонта. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе на причале горели 15 домов на площади примерно в 1000 метров квадратных. 


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