ГСЧС предупреждает о пожарной опасности на территории Украины 4-7 мая

Так, в Украине, кроме западной части, а также Винницкой и Житомирской областей четвертого и седьмого мая ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

В часности, в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность.

В связи с этим спасатели призывают граждан не провоцировать пожары в экосистемах, лесных массивах и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе. При этом в течение пожароопасного периода запрещается разводить костры в лесах и лесопосадках, а аткже заезжать на транспортных средствах на территорию лесного фонта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе на причале горели 15 домов на площади примерно в 1000 метров квадратных.