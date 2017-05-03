11:55 03.05.2017 | Происшествия | Новости
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Боевики ИГИЛ взяли ответственность за взрыв в Кабуле

Террористическая группа "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв возле посольства США  в афганской столице Кабуле.

Боевики ИГИЛ взяли ответственность за взрыв в Кабуле

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, террорист-смертник взорвался в автомобиле возле посольства США, в результате чего погибло восемь американских солдат. 

При этом погибшие были американскими военными, однако, согласно информации официальных лиц Афганистана, погибли гражданские лица. Кроме того, количество раненных возросло до 28 человек, среди них есть трое военнослужащих НАТО.

В результате взрыва было разрушено или сильно повреждено несколько гражданских автомобилей, находившихся рядом с местом теракта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Афганистана, городе Кабуле прогремел мощный взрыв возле посольства США. 


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