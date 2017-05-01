Задержанных в Британии украинцев депортируют, - МИД

Личности всех задержанных граждан Украины установлены и подтверждены, а это значит что их вскоре отправят в миграционные центры для оформления документов на депортацию.
Об этом передает вице-консул Украины в Великобритании Юлия Помазан.
По ее словам, сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности капитана судна.
Также вице-консул отметила, что Великобритания является одной из самых привлекательных стран для нелегальных иммигрантов, и процедура депортации здесь - нормальное явление.
Кстати, парусная лодка, на борту которой находились украинцы, подала сигнал бедствия в воскресенье утром. В свою очередь береговая охрана направила на место происшествия спасателей, которые отбуксировали ее в Орфорд. Там ее уже ждали сотрудники Береговой охраны и Пограничной службы.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее украинские дипломаты подтвердили задержание семерых граждан нашей страны, которые пытались нелегально перебраться в Британию.