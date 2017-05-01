В Закарпатской области произошло ДТП, трое погибших - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия на трасе "Киев-Чоп" в Закарпатской области на перевале легковик залетел под фуру.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
Как отмечается, авария случилась возле села Сусково Свалявского района.
Таким образом, водитель и пассажирка "Fiat Stilo" погибли на месте происшествия, вторую пострадавшую доставили в реанимационное отделение Свалявской районной больницы, где она умерла. Тем не менеее водитель "МАН" не пострадал.
В свою очередь полицейские выяснили, что около водитель "Fiat Stilo", двигаясь по автотрассе в направлении Свалявы, из собственных соображений выехал на встречную полосу возле села Сусково. В связи с этим произошло столкновение с автомобилем "МАН", который ехал навстречу.
По даному факту правоохранители окрыли уголовное производство.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Ровно микроавтобус марки Opel внезапно съехал в кювет. Данное ДТП произошло на ровенской улице Черновола.