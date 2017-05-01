19:38 01.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100165150:labazovych

В Закарпатской области произошло ДТП, трое погибших - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия на трасе "Киев-Чоп" в Закарпатской области на перевале легковик залетел под фуру. 

В Закарпатской области произошло ДТП, трое погибших - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Как отмечается, авария случилась возле села Сусково Свалявского района.

Таким образом, водитель и пассажирка "Fiat Stilo" погибли на месте происшествия, вторую пострадавшую доставили в реанимационное отделение Свалявской районной больницы, где она умерла. Тем не менеее водитель "МАН" не пострадал.

В свою очередь полицейские выяснили, что около водитель "Fiat Stilo", двигаясь по автотрассе в направлении Свалявы, из собственных соображений выехал на встречную полосу возле села Сусково. В связи с этим произошло столкновение с автомобилем "МАН", который ехал навстречу.

По даному факту правоохранители окрыли уголовное производство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Ровно микроавтобус марки Opel внезапно съехал в кювет. Данное ДТП произошло на ровенской улице Черновола.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив