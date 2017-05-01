12:46 01.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно перевернулся микроавтобус

30 апреля в вечернее время в городе Ровно микроавтобус марки Opel внезапно съехал в кювет.

В Ровно перевернулся микроавтобус

После этого микроавтобус перевернулся. Данное ДТП произошло на ровенской улице Черновола - передали представители ГСЧС Ровенщины. Согласно сообщению – спасатели вскоре после аварии помогали выбраться пассажиру из салона и передали человека медикам.

При этом в салоне авто было также еще трое пассажиров. Среди них пострадавших нет. Причина данной аварии сейчас устанавливается.

Как сообщал УРА-Информ, смертельное ДТП произошло недавно около Днепра. Микроавтобус столкнулся с легковушкой, и в итоге погиб человек и пятеро при этом были травмированы.


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