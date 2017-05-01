В Ровно перевернулся микроавтобус

После этого микроавтобус перевернулся. Данное ДТП произошло на ровенской улице Черновола - передали представители ГСЧС Ровенщины. Согласно сообщению – спасатели вскоре после аварии помогали выбраться пассажиру из салона и передали человека медикам.

При этом в салоне авто было также еще трое пассажиров. Среди них пострадавших нет. Причина данной аварии сейчас устанавливается.

Как сообщал УРА-Информ, смертельное ДТП произошло недавно около Днепра. Микроавтобус столкнулся с легковушкой, и в итоге погиб человек и пятеро при этом были травмированы.